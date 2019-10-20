Vedat Muriç: Önemli olan gol atmak değil

Süper Lig'de 8. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Milli takım arası öncesi Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe Denizlispor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yendi ve kritik bir haftada 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Denizlispor ise yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek ile çıktığı ilk maçta mağlup olarak başladı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç önemli açıklamalarda bulundu.

İşte golcü futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Güzel bir galibiyet aldık. Herkesin emeğin sağlık. Ben forvetim, gol atamasam bile kendimi üzmemeye çalışıyorum. Kazandığımız sürece sorun yok, ben atmayabilirim."

"Önemli olan galibiyet. Çok yetenekli futbolcularla oynuyorum. Bazen bana pas veren arkadaşlarım gününde olmuyor ama genelde bana pası atıyorlar. Önemli olan gol atmak değil, sezon sonu hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak."