Süper Lig’de 5-2 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gol birden atarak ligdeki gol sayısını 9’a çıkaran Vedat Muriç, sakatlığının kendisine engel olmadığını dikkat çekici ifadelerle anlattı. Vedat, sahaya çıktığında maçın coşkusu, oynama arzusu ve isteğiyle ağrılarını unuttuğunu, sakat olan bileğinin aklına gelmediğini söyledi. Adalesinde ağrı hissedince riske girmeyerek oyundan çıktığını kaydeden Kosovalı futbolcu, “Aslında 5 gündür takımla birlikte idman yapmıyorum. O yüzden bileğimi korurken, adaleden ya da başka bir yerden sıkıntı yaşayabileceğimizi konuşmuştuk sağlık ekibiyle. Antrenman eksikliğinden dolayı arka adalemde hafif bir ağrı hissettim. Skor lehimizeyken çok da riske girmek istemedim. Sivas maçına kadar önümüzde 7-8 günlük bir süreç var. 2-3 gün sonra yüzde yüz olacağımı düşünüyorum” dedi.

‘Kendime hedef koymadım’

“Ben hiçbir zaman kendime bir gol hedefi koymuyorum” diyen Kosovalı golcü, “Goller ya da asistle takıma katkı sağlarsam çok mutlu oluyorum. Benim attığım gollerden önce takımın kazanması çok önemli. Ben hiçbir zaman kendime gol hedefi koymuyorum. Çünkü eğer belli bir hedef koyup o gol sayısına ulaşırsam bir rehavet olacağını düşünüyorum. Ben elimden geldiği kadar atmaya çalışıyorum. Gol olur asist olur takıma katkı sağlarsam o kadar benim için iyi olur” ifadelerini kullandı.

‘Başka statta böyle olmaz’

“Kadıköy’de taraftarlarının önünde gol atmanın inanılmaz bir duygu olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki forvet, “Seyircimizin attığım gole sevinmesi tarif edilemez. Başka bir statta bu atmosferi bu coşkuyu yaşayacağımı düşünmüyorum. Aslında çok fazla ağrım olmasına rağmen, maça çıkarken sağlık ekibiyle konuştuğumuzda benden kendimi korumamı istiyor. Ancak sahaya çıkarken maçın coşkusuyla arzusuyla isteğiyle ağrıyı unutuyorsun, sahada aklıma bileğim gelmiyor, düşünmüyorum” diye konuştu.

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‘Oynamadığım için üzgünüm’

Kosova Milli Takımı’nın İngiltere ve Çekya maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamadığı için çok üzgün olduğunu belirten Vedat, “Eğer benim sakatlığımdan 10 gün sonra milli maçlar olsaydı bir şekilde oynamayı denerdim. Sıcağı sıcağına olduğu için oynamamın riski çok fazlaydı, o maçlarda oynamadığım için çok üzgünüm. Sonuçta milli maçlarda farklı atmosfer oluyor. Ülkeniz için oynadığınız için farklı bir duyguyla oynuyorsunuz. Kosova Milli Takımı olarak bir şansımız daha var. İnşallah Mart ayında önümüzdeki iki maçı kazanırsak EURO 2020’ye katılacağız” açıklamasını yaptı.

‘Sivas maçında dikkatli olacağım’

Gençlerbirliği maçında sarı kart görerek ceza sınırına gelen golcü oyuncu, bu sebepten dolayı Sivas karşılaşmasında çok dikkatli olacağını belirterek, “Sivas maçı sonrası Beşiktaş derbisi oynayacağız. Bu nedenle dikkat etmek zorundayım ve herhangi bir aksilik yaşamak adına kendimi olumsuz bir durumda kontrol etmeye çalışacağım” sözlerini tamamladı.



