Vedat Muriç: Nefes nefese kaldım

Ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle yaklaşık 3.5 haftadır sahalardan uzak kalan Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç, Göztepe maçıyla birlikte Sarı-Lacivertli formayı yeniden sırtına geçirdi. Son olarak 8 Kasım’da oynanan Kasımpaşa maçında 2 gol atan Kosovalı, 64. dakikada stoper Zanka’nın yerine oyuna dahil oldu.

‘Telafi edeceğiz’

25 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten 4 dakika sonra da Rodrigues’in attığı golün asistini yaptı. Geriye kalan sürede de elinden geleni yapan Muriç, galibiyet golünü atmayı başaramadı. Yıldız oyuncu, maçın ardından ise şu ifadeleri kullandı: “Fiziki durumum normalde 5-6 haftada düzeliyor. Burdan sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Yine az bir ağrım var ama takımla olmak istedim. 90 dakika yer alamayacağımı belirttim. Sahada nefes nefese kaldım 25 gündür idmanlardan uzağım. Bandaj olmadan oynayamazdım. 4 bağın 2’si kopuk, 2’si yırtık. Skora katkı yapmak her hücum oyuncusu için her zaman önemlidir. Gençlerbirliği’ne karşı bu maçı da telafi etmek istiyoruz.”