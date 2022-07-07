Geçtiğimiz sezon Lazio'dan LaLiga ekibi Mallorca'ya kiralanan 28 yaşındaki Kosovalı forvet Vedat Muriç sosyal medya hesabından İspanyol ekibine veda etti.

Vedat Muriç, Mallorca formasıyla LaLiga'da 16 maça çıktı ve 5 gol, 3 asistle toplamda 8 gole katkıda bulundu. Tecrübeli futbolcunun İtalyan ekibi Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gelen haberler arasında Vedat Muriç, Club Brugge ile sözleşme imzalamak için Belçika'ya geçecek. Kosovalı yıldızın ismi transfer döneminde ismi sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray 'la anılıyordu.







