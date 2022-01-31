İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca, Lazio'dan Kosovalı golcü Vedat Muriç'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde transferi için İspanya'ya giden futbolcu, yeni takımına imzayı attı.

Kulüpten yapılan açıklamada Vedat Muriç'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

Muriç'ten Lazio'ya veda

Vedat Muriç, transferinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Lazio'ya veda etti. Kosovalı futbolcunun paylaşımında şu sözler yer aldı: "Beni destekleyen, bana güvenen ve destek veren tüm gerçek Lazio taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Maalesef size sahada gerçek Vedat'ı gösteremedim. Bana ve aileme Roma'yı ev gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Size en iyi başarıları dilerim. Sevgilerimle."

İsmi Fenerbahçe ile anılmıştı

İsmi transferde CSKA Moskova, West Bromwich ve Saint Etienne gibi Avrupa kulüpleri ile anılan futbolcuyla Fenerbahçe 'nin de ilgilendiği iddia ediliyordu.

2020 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, İtalyan ekibinde beklenen performansı gösterememişti. Bu sezon 15 maçta forma giyen futbolcu, gol kaydedemedi.



