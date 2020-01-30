Vedat Muriç: Kazanırsak şampiyonuz

Fenerbahçe'nin gol makinesi Vedat Muriç, Trabzonspor maçı öncesi iddialı konuştu: "Trabzon'a 4'te 4 ile gidiyoruz. Oradan da alacağımız galibiyetle şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum"

30 Ocak 2020, Perşembe 07:45 Son Güncelleme:
- A +
Vedat Muriç: Kazanırsak şampiyonuz

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu şöyle konuştu: "İç sahadaki maçlarımızda hiçbir tedirginliğim olmuyor. Taraftarlarımızdan aldığımız destekle inanılmaz işler yapıyoruz. Olumsuz hiçbir hareketimiz yok. Kadıköy'de gelen her rakip ki ben de Rizespor'da oynarken geldiğimde inanılmaz atmosfere şahit olmuştum. O atmosferi görünce 'kazanamayacağız' diyorsunuz içinizden. Kadıköy'de gösterdiğimiz performansı deplasman maçlarımıza da yansıtmak istiyoruz. Trabzon'a olabilecek en güzel şekilde gidiyoruz. 4'te 4 yaptık. Oradan da alacağımız galibiyetle şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum. Gereken her şeyi yapıyoruz. İnşallah maça kadar sağlık sorunu da yaşamazsak oradan olumlu ayrılacağız."

MAX'IN ZEKASI ÜST DÜZEY

Kosovalı golcü, Max Kruse için şunları söyledi: "Topu nerede alacağını, ne zaman topsuz hareket edeceğini çok iyi biliyor. Üst düzey bir zekası var. Onun zekasına ayak uydurmaya çalışıyorum."  (Sabah)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...