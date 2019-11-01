Vedat Muriç kapışması!

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı ve sarı lacivertlilerin önemli gol yükünü çeken Vedat Muriç için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Kosova Milli Takımı ile İngiltere'nin oynadığı maçta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini üstünde toplayan Muriç için İtalyan ekibi Napoli'nin devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'nin Ibrahimovic'i almak istediği ancak bu transferin gerçekleşmemesi üzerine Vedat'ı takibe aldığı yazıldı. İtalyan ekibin devre arasında iyi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edildi.

TOTTENHAM DA PEŞİNDE

Bu arada İngiltere ile Kosova arasında oynanan milli maçın ardından Tottenham'ın, Vedat Muriç'i izlemesi için Türkiye'ye bir scout ekibi gönderdiği öne sürülmüştü. İngiliz ekibinin de ocak ayında sarı lacivertlilere Vedat Muriç için teklif yapacağı belirtildi.