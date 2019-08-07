Vedat Muriç: Kadıköy’e çıkmak için sabırsızlanıyorum

Sarı-Lacivertli taraftarların gol yollarında çok şey beklediği Vedat Muriç, kendine fazlasıyla güveniyor. Geçen sezon Çaykur Rizespor’da müthiş bir performans gösteren Kosovalı forvet, 34 lig maçının hepsinde oynamış, 17 gol-8 asistlik etkileyici bir istatistiğe ulaşmıştı. Vedat yine çok iddialı. 19 Ağustos’ta Gazişehir ile Kadıköy’de yapılacak ilk lig karşılaşmasını iple çeken 24 yaşındaki başarılı santrfor, “İlk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Süper Lig’e galibiyetle başlamak istiyoruz. Çünkü bu sezon hedeflerimiz büyük ve şampiyonluk dışında hiçbir sonuç bizi tatmin etmez” ifadelerini kullandı.

‘Tüm gücümle...’

Vedat Muriç sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy’de muhteşem taraftarımıza golle merhaba diyeceğim. Tıklım tıklım dolu tribünlerin önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon takıma zirve yolunda katkı sağlamak adına tüm gücümle mücadele edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın”

Yusuf Dursun

Bu haberi de okudular Fenerbahçe'nin sabrı taşıyor!