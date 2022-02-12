Fenerbahçe 'nin eski golcüsü Vedat Muriç, ara transfer döneminde satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile Lazio'dan Mallorca'ya kiralandı. Kosovalı golcü, İspanyol basınından El Pais'e bir röportaj verirken Lazio'da başarıyı yakalayamama nedenlerine de değindi.

'Amcama profesyonel futbolcu olmak istediğimi söylediğimde gülmeye başladı'

İlk olarak futbola başlangıç sürecinde Kosova'da yaşadığı zorlukları ifade eden Muriç, "Savaştan sonra Kosova'da hemen hemen her alanda olduğu gibi sporda da hiçbir şey yoktu. Kimse futbol oynamaya başlamak istemedi. Bir amcama profesyonel futbolcu olmak istediğimi söylediğimde gülmeye başladı ve bunun çok zor olduğunu söyledi. Sonra işler değişmeye başladı. Şansım yaver gitti ve profesyonel olmak adına gerçekten çok çalıştım" dedi.

'Günde 1 litre süt ve soğan...'

Savaşın yarattığı etkilere daha geniş açıdan da değinen Kosovalı oyuncu, "Savaş, dünyanın ve herhangi bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir. Bununla ilgili belki de tek olumlu şey, sizi zihinsel ve fiziksel olarak daha güçlü hale getirmesidir. Yaklaşık 50 kişilik bir aile olarak hepimiz bir evin bir odasında mahsur kaldık. Almanlar bize yardım etmeye başladığında günde 1 litre süt ve soğanlar dağıtıldı. Zor zamanlardı. Ailemin acı çektiğini, henüz çocuk olduğumuzu, yiyip içmek istediğimizi ve bize hiçbir şey veremediklerini fark etmiştim. Neyse ki ailemden kimseyi savaşta kaybetmedim" dedi.

'Bomba atılacağını söylediler'

Savaşla ilgili korkunç bir anısını daha paylaşan Muriç, "Eve geldiler ve bize bomba atılacağını söylediler. Arabayı alıp Arnavutluk'a gitmek adına annemin mümkün olan en kısa sürede kıyafetleri çantalara doldurduğunu hatırlıyorum. Sokaklarda askerlerin attıkları birçok kıyafet vardı" dedi.

Çocuklukta spordaki idolü sorulan golcü oyuncu, "Kosova'daki şeyler idol düşünmenizi sağlayacak tipten değildi. Eskiden maçları izlerdim ve kafamda birçok oyuncunun özelliklerini bir araya getirirdim. Tek bir oyuncu söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerine Arnavutluk ve Türkiye'de devam eden Muriç, "Yüzde 1 yakalama şansım vardı ve çok odaklandım. Çünkü kendimi kanıtlamak istiyordum. Kosova'ya dönmek istemedim ve neyse ki beni kabul ettiler" dedi.





'İtalya'da Türkiye'den daha kaliteli bir lig vardı'

Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe ile oldukça başarılı geçen Türkiye kariyeri sonrası İtalya'da başarısız olmasına değinen Muriç, "İtalya'da Türkiye'den daha kaliteli bir lig var ve daha başlangıçta sakatlandım. Sonrasında da Covid'e yakalandım ve zorlandım. Çünkü Lazio'da yüksek bir seviye vardı ve takım arkadaşlarımın düzeyine yetişmek kolay değildi. Çoğu zaman şanssızdım ama bana fırsat verildiğinde de iyi değerlendiremediğim doğru" dedi.

'20 milyon Euro'yu boşa vermediler'

Lazio'nun kendisi için ödediği bonservise ilişkin de görüşleri sorulan Kosovalı golcü, "20 milyon Euro'yu boşuna vermediler. Türkiye'de ve millî takımda goller attım. Bir oyuncuya 100 milyon Euro da ödeyebilirsin ama sakatlıklar olduğunda beklendiği gibi performans sergilenmeyebilir. Bu futbol" dedi.