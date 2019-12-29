Vedat Muriç için özel bir maç

Sarı-Lacivertliler’e bu sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer olan Vedat Muriç, bir buçuk sezon formasını giydiği eski takımına karşı sahne alacak. Son olarak Beşiktaş’la oynanan ve 3-1 kazanılan derbide rakip fileleri havalandıran Vedat, şu ana kadar ligde sahne aldığı 15 mücadelede rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı.

Kosovalı forvetin, gol attığı her maçı kazanan Kanarya, 25 yaşındaki yıldızının yine gol ya da goller atmasını umut ediyor. Karadeniz temsilcisinin taraftarlarının da bu akşam Vedat’ı maç öncesinde tribüne çağırıp, sevgi gösterisinde bulunması bekleniyor.