Vedat Muriç gol peşinde

Bu sezon başında Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla sezona harika başlamış ve bir anda dünya devlerini peşine takmıştı.

Başta Manchester United ve Tottenham olmak üzere önemli kulüplerin bizzat izleme ekibi gönderdiği Muriç, ligdeki ilk 5 maçta 3 gol atmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, sonrasında golsüz sona eren Galatasaray (d) derbisi ve 1-0 kaybedilen Antalya maçlarında fileleri sallayamadı.

Milli arada ülkesi Kosova formasıyla 2-0 kazanılan Karadağ mücadelesinde gol atarak Kanarya’ya moralli dönen 25 yaşındaki forvet, bu akşam Denizlispor karşısında gol ya da goller bulup ligdeki sessizliğini bozmak istiyor.