Vedat Muriç gol anını anlattı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, Sarı Lacivertli formayla ilk resmi maçına Gazişehir Gaziantep karşısında çıktı. Vedat Muriç'in Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de kaleye çektiği ilk şut gol oldu.

Sarı Lacivertli ekibin 5-0 galip geldiği Gazişehir maçının yıldızlarından olan Muriç, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Muriç, "Alınan galibiyetten ötürü çok mutluyum. Bizim için çok önemliydi rakip fark etmeksizin ilk hafta futbol ve skor açısından böyle bir gecenin yaşanması. Hem kendimiz için hem taraftarımız için çok mutluyum. dedi.

Attığı golü kendisinin de beğendiğini ifade eden golcü futbolcu, "Birkaç pozisyonum daha vardı, daha fazla atabilirdim, ilerleyen haftalarda daha iyi yapacağım umarım. Golde Emre abinin topu atacağını hissettim ve kontrol edip vurdum. Top sekerken vurmak daha kolay. İçeriden güzel gözükmüyordu ama izlerken ben de beğendim şimdi." dedi ve sözlerini noktaladı.

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