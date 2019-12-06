Vedat Muriç Gençlerbirliği’ni boş geçmedi

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi, Gençlerbirliği müsabakasında 23 ve 39. dakikada attığı gollerle Gençlerbirliği ağlarına 2 gol bıraktı.

06 Aralık 2019, Cuma 23:43
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Vedat Muriç Gençlerbirliği’ni boş geçmedi

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği’ni 5-2 mağlup ederken Vedat Muriqi kırmızı-siyahlı ekibin ağlarına 2 gol bıraktı. Maçın 23. dakikasında Isla’nın ceza sahası içine verdiği pasta topu ağlarla buluşturan golcü futbolcu, 39. dakikada Gençlerbirliği savunmasından kaptığı topu kendisi kullanarak 2. golünü kaydetti. Kosovalı futbolcu 77. dakikada yerini Tolgay Arslan’a bıraktı.

Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla 13 maçta 9 gol kaydederek Fenerbahçe’nin en golcü ismi oldu.

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