Vedat Muriç, ligde en son Kasımpaşa maçında 11’de sahaya çıkmış, penaltıdan 2 gol atmıştı. O maçta sakatlanan Kosovalı oyuncu, Göztepe karşısında sonradan oyuna girip asist yaptı.

Muriç, salı akşamı kupada İstanbulspor maçında ilk 11’de sahaya çıkıp golünü attı. 25 yaşındaki oyuncu, eski takımı Gençlerbirliği’ni de gözüne kestirdi.

Mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyleyen Muriç, “Yeni Malatya ve Göztepe beraberlikleri nedeniyle zirveden uzaklaştık. Ancak kaybedilen bir şey yok. Gençlerbirliği’ni mutlaka yenmemiz gerektiğinin farkındayız. İstanbulspor’a karşı golümü attı. Kadıköy’de taraftarımızın önünde tüm arkadaşlarım gibi ben de daha iyi oynuyorum. Gençlerbirliği maçında da gol atarak takımıma katkı vereceğime inanıyorum” dedi.