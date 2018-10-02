Vedat Muriç: “Galibiyete aşçısından malzemecisine herkes inandı”

Attığı golün yanı sıra oynadığı etkili futbolla Fenerbahçe zaferinin mimarlarından biri olan Vedat Muriç, elde ettikleri galibiyeti sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

Okan Buruk’un takımın başına geçmesiyle yeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Vedat, “Hocamız geldi, kupada galibiyet hasretimize son verdik. Bizi bu maça çok iyi hazırladı. Reyes ve Neustadter’in açıklarını bana gösterdi” dedi.

Hafta boyunca kazanmaktan başka bir düşünceyi akıllarına getirmediklerini ifade eden Rize’nin golcüsü, “Sadece futbolcular değil, herkesin emeği var bu galibiyette. Çünkü hafta boyunca tüm personelimizle birlikte inanarak hazırlandık. Bu inancı sahaya yansıttığımız zaman takımın neler yapabileceğini de herkese göstermiş olduk” değerlendirmesini yaptı.

Ömer Necati Albayrak