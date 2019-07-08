Vedat Muriç formayı giydi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, sarı lacivertlilere imza attıktan sonra ilk kez Fenerbahçe formasıyla poz verip duygularını dile getirdi.

Ayrıca imza töreninde Vedat Muriç'in de Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası belli oldu. Kosovalı golcü 94 numaralı forma giyecek.

Vedat, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum. İyi ki buraya geldim." sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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Muriç sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım. Ben 'İyi ki' diyorum. İyi ki buradayım. İnşallah bunu sahadaki mücadelemle, performansımla ve gollerimle taraftarımıza kanıtlayacağım."

"Taraftarımıza teşekkür ederim. Sosyal medyadan inanılmaz bir ilgi vardı. Gururlu ve onurluyum. İnşallah hep birlikte, taraftarımızla, yönetimimizle ve futbolcularımızla beraber bu anlı şanlı tarihimize şampiyonluklar kazandırmaya devam ederiz."

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