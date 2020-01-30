Vedat Muriç fiziğiyle vuracak

Ersun Yanal yine oyun planını Kosovalı öğrencisinin üzerine kuracak. Sarı- Lacivertliler’in hücumdaki önceliği, topları 25 yaşındaki forvetle buluşturmak olacak. 1.94 m.’lik Muriç, Trabzonspor savunması karşısında fizik üstünlüğüne güveniyor. Bordo-Mavililer’de Gaston Campi, 1.93 m.’lik boyuyla Fenerbahçe’nin golcüsüne çok yakın. Ancak Vedat Muriç maç başına 4.6 hava topu kazanırken, Campi’de bu rakam 2.4... Trabzonspor’un 1.83 m. boyundaki diğer stoperleri Hosseini ile Hüseyin’in Kosovalı oyuncuyla hava toplarında baş etmesi ise fazlasıyla zor!