Vedat Muriç fırtınası! O transfer olmadı, Makedon golcü coştu

Devreyi 12 puanda bitiren, ‘Rize banko düştü’ yorumları ardında ikinci yarıya başlayan Karadeniz ekibi 9 maça 22 puan sığdırıp Avrupa adaylarından biri haline geldi. Yeşil- Mavililer’in bu performansında ise kuşkusuz Vedat Muriç’in payı büyüktü. Kosovalı forvet 26 maçta 11 gol 7 asiste ulaştı. Bu form grafiğinin arkasında ise Okan Buruk var. Çünkü Çaykur Rize’nin ikinci yarı için yaptığı planlamada Vedat’ın önüne üst düzey bir forvet alınması gündemdeydi. Hatta Atmacalar, Bundesliga takımlarından Mainz’in yıldızı Anthony Ujah ile el sıkışmıştı. Ancak teknik direktör Okan Buruk, Vedat’ı kaybedeceğini düşündü, kararını değiştirdi.

Kariyer rekoru kırdı

Oyuncusuyla konuşan başarılı hoca, “Ben sana güveniyorum bu takımı sırtlayacaksın” dedi. Buruk’un bu tavrı sonrası Vedat Muriç de adeta uçuşa geçti. Hocasına, “Bana bırak” diyen 24 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında 6 gol attı, 3 asist yaptı, toplamda 18 gole doğrudan katkı yaparak Süper Lig’de kariyer rekorunu kırdı.