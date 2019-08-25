Vedat Muriç: Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir kulüp

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Vedat Muric, Medipol Başakşehir’i uzatma dakikalarında buldukları golle 2-1 mağlup ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Vedat, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aldığımız bu değerli galibiyet için tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Zor galibiyet aldık ama zor galibiyetler daha güzel oluyor. Önümüzde bir Trabzonspor maçı var, İstanbul’da kendi sahamız ve seyircimiz önünde alacağımız galibiyetle 3’te 3 yapıp milli araya çok güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin büyüklüğünü transfer olduktan sonra daha çok hissetmeye başladığını aktaran Vedat, "Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir kulüp. İçerideki samimiyet, arkadaşlık üst seviyede. İnşallah bunu sezon sonuna kadar taşıyıp, hakettiğimiz şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Golcü oyuncu, ilk yarıda iki toplarının direkten döndüğünü hatırlatarak, "Direkten dönen topta ister istemez moral bozukluğu oluyor. Yediğimiz golden sonra ikinci yarı öncesinde soyunma odasında iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu söyledik birbirimize moral verdik, iyi mücadele edip, fırsatları da değerlendirince galibiyet kaçınılmaz oluyor. Kruse, Gary, Deniz, Moses, Ferdi bunlar üst kalite oyuncular. Bunlar etrafınızda böyle futbolcular olduğu sürece gol atmanız kaçınılmaz oluyor. Bu futbolcular sadece teknik kabiliyetleri değil de zekasıyla oynayan futbolcular. Onların yanında ben de kendimi çok rahat hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda daha da uyum sağlayıp, bunu saha içine daha çok yansıtacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Vedat, daha önce söylediği "Kadromuz bu ligin çok üstünde" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"Kesinlikle hala aynı fikirdeyim. Hazırlık maçları başlamadan da bunu söylüyordum. Bizim kadromuz ligin çok üstünde. Hak ettiğimiz şampiyonluğu bu kadroyla inşallah getireceğimizi düşünüyorum. Hiçbir zaman kendime hedef koymuyorum. Eğer buna ulaşırsam duraklayacakmışım gibi oluyor, ben takıma ne kadar katkı sağlarsam mutlu olurum. Bireysel oyuncuların özelliklerine göre bunu söylüyorum. Jailson kendi mevkisinin dışında oynuyor, Ozan sağ bekte oynadı, çok iyi oynadı. Kendi içimizde bile sakat olan arkadaşımız da olsa başka futbolcularla dolduracağımız bir kadromuz olacağını düşünüyorum."

Attığı golü anlatması istenen Vedat Muric, "Tolga Abi çok güzel gördü, çok güzel pas attı. O gelen pasla top yere birleşik gelince daha tehlikeli oluyor. O vuruşların riski çok, üstten de dışarıya gidebilirdi ama ayağıma tam oturduğu için güzel bir gol oldu. Mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Vedat, eşinin sosyal medyada paylaştığı "Vedat’ı çiğ etle besledim" mesajıyla ilgili olarak ise, "Mesajı henüz görmedim, az pişmiş. Teşekkürler..." şeklinde görüş belirtti.