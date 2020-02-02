Vedat Muriç etkisiz kaldı

Fenerbahçe'nin bu sezonki gol yükünü taşıyan isimlerin başında gelen Vedat Muriç, Trabzonspor karşısında etkisiz bir görüntü sergiledi.

02 Şubat 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Vedat Muriç etkisiz kaldı

Sarı Lacivertliler’in bu sezonki gol yükünü taşıyan isimlerin başında gelen Vedat Muriç, Trabzonspor karşısında etkisiz bir görüntü sergiledi. 90 dakika boyunca rakip kaleye 4 şut çeken ve 2’sinde isabet bulan Vedat, ikinci yarının ortalarında kale önünde kaçırdığı pozisyonla gol fırsatından yararlanamadı.

Maçın ardından Kosovalı forvet, “Çok üzgünüz. Daha önce sorsalardı, buraya 4 galibiyet alıp gelmek isterdim. Erken de gol bulduk. Maçtan önce Trabzonspor’un nasıl gol attığını konuştuk ama iki gol yedik, üzgünüz. Alanyaspor maçını kazanarak bu maçı telafi etmek istiyoruz” diye konuştu.

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