Vedat Muriç, Elche-Mallorca maçına damga vurdu!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Elche taraftarı önünde Mallorca'yı konuk etti. Karşılaşmaya yakından tanıdığımız Vedat Muriç damga vurdu. Kosovalı golcü zorlu maçta bir penaltı kaçırdı, bir penaltı attı ve bir kırmızı kart gördü.

Mücadele hızlı başlarken, 12. dakikada Mallorca penaltı kazandı. 28 yaşındaki forvet topun başına geçti ancak ağları sarsamadı. Hayal kırıklığıyla maça başlayan yıldız oyuncu 3 dakika sonra Elche'li Ezequiel Ponce'nin attığı golle yıkıldı. Elche bu golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda konuk ekip baskılarını artırdı ve Mallarco bir penaltı daha kazandı. İlk penaltıyı kaçıran Muriç yine topun başına geçti ancak bu kez hata yapmadı ve skora dengeyi getiren golü kaydetti.

85'te deneyimli oyuncu bir kez daha sahneye çıktı ancak golle değil, kırmızı kartla... Kırmızı kart gören ve oyundan atılan Muriç her şeyi yaptığı karşılaşmada takımına 3 puanı getiremedi, mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Mallorca puanını 9'a, Elche ise 2'ye yükseltti.



