Vedat Muriç: Efsane olmak istiyorum

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe’nin hücumundaki en önemli oyuncu olan Vedat Muriç, NTV’de katıldığı bir programda önemli açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli kulübün efsane oyuncuları arasına girmek istediğini belirten ve transferde adı birçok Avrupa kulübüyle geçen Vedat, “Hayalini kurduğum forma ile hayalini kurduğum camiaya hizmet ediyorum. Burada şampiyonluklar yaşamak ve Avrupa'da önemli başarılar elde etmek istiyorum. Her zaman söylüyorum, inşallah kariyerimi burada noktalarım” ifadelerini kullandı.

‘Bunlara gülüp geçerdim’

Sözlerine, “Kosova'da yaşarken bana gelip Fenerbahçe'de oynayacağımı söyleselerdi gülüp geçerdim” diyerek devam eden tecrübeli futbolcu, “Bunu söyleyenlerin dalga geçtiklerini düşünürdüm. Özellikle savaş atlatan bir ülkenin vatandaşı olarak buralara gelmek benim için Allah'ın bir lütfü oldu. Ben, dedem sayesinde Fenerbahçeli oldum. Bu formayı giydiğim için de çok mutlu ve gururluyum” diye konuştu. Kanarya adına 36 maçta 17 gol atan ve 7 de asist yapan 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ise 2023 yılında bitiyor.