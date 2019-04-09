Vedat Muriç bu kez sevinemedi

Vedat Muriç, Rizespor’un ikinci yarıdaki çıkışında büyük pay sahibi olan isimlerin başında geliyordu. İlk devrede 5 kez fileleri bulan Kosova’lı oyuncu ikinci yarıyla birlikte 5 farklı mücadelede 6 kez fileleri sarstı. Akhisar, Yeni Malatya ve Konyaspor karşılaşmalarında 1’er kez gol sevinci yaşayan Vedat Muriç, Kayserispor mücadelesinde ise biri penaltıdan olmak üzere 2 kez sevinmişti. 25 yaşındaki oyuncunun gol attığı 5 karşılaşmada da kaybetmeyen ve bu süreçte 13 puan toplayan Rizespor dün gece ise kaybetti. 42. dakikada Beşiktaş filelerini bulan Muriç, Rizesporlular’ı umutlandırmıştı. Ancak ikinci yarıda arka arkaya gelen gollerle ev sahibi ekip tarihi bir yenilgi alırken, Muriç de stadı üzgün bir şekilde terketti.

‘Göztepe’yi yeneceğiz’

Karşılaşma sonrası oldukça üzgün olan Kosovalı oyuncu, “Zor gece yaşadık. kelimeler düğümleniyor. İstatistiklere bakarsak bu farkı hak etmediğimizi düşünüyorum. 4’üncü golden sonra disiplinden koptuk. 5 kişi ileride kaldı, 5 kişi defansta kaldık. Bu skoru hatırlamamaya çalışacağız. Göztepe’yi sahamızda yenip rahat konuma ulaşmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.