Vedat Muriç, Beşiktaş filelerini havalandırmak istiyor

Hafta boyunca yapılan idmanlarda hırsıyla dikkatleri çeken Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, derbide Beşiktaş filelerini havalandırmak istiyor.

19 Temmuz 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Vedat Muriç, Beşiktaş filelerini havalandırmak istiyor

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç, Beşiktaş’a karşı forma giydiği son 4 Süper Lig maçının 3’ünde gol kaydetti. Hafta boyunca yapılan idmanlarda hırsıyla dikkatleri çeken Muriç, derbide Beşiktaş filelerini havalandırmak istiyor. Bu sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer edilen Kosovalı oyuncu, şu ana kadar Kanarya’nın hücumunda başrolü oynadı.

26 yaşındaki forvet, şu ana kadar ligde 31 maçta forma giyerken, rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, iç sahada daha etkili olurken, bu sezon deplasmanlarda suskundu. Rakip sahada Vedat, sadece 4 kez gol sevinci yaşadı.

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