Vedat Muriç açıldı! İlk Serie A golü...

Lazio, Serie A'nın 20.hafta maçında Atalanta'yı deplasmanda 3-1 yenerken maçın son golünü Vedat Muriç attı. Sezon başında Fenerbahçe 'den transfer olan Muriç böylece ilk Serie A golüne imza attı. Vedat Muriç, hafta arası İtalya Kupası'nda Atalanta'ya karşı yine bir gol atmayı başarmıştı