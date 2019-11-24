Vedat Muriç 51 hafta sonra yok!

Süper Lig’de 12. haftada kritik Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe’de Mevlüt Erdinç şoku yaşanıyor. Hücum hattında Max Kruse ve Vedat Muriç gibi iki önemli oyuncusunu sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, adeta forvetsiz kaldı.

Muriç, Kruse ve Mevlüt maç kadrosunda yer almıyor. Süper Lig’de 12. haftada kritik Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe’de Mevlüt Erdinç şoku yaşanıyor. Hücum hattında Max Kruse ve Vedat Muriç gibi iki önemli oyuncusunu sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, adeta forvetsiz kaldı. Muriç, Kruse ve Mevlüt maç kadrosunda yer almıyor. Yeni Malatyaspor karşısında 3 forvetini de kullanamayacak Ersun Yanal, mecburi hamleler hazırlıyor. Hafta boyunca alternatif kadrolar üzerine kafa yoran sarı-lacivertli teknik adam; 4-6-0 sistemini düşünüyor.Deniz Türüç ve Moses ikilisinden birini daha ön plana alan Yanal, bu noktada çalışmalar yapıyor. Daha önce benzer stilde oynayan Alper Potuk ile Ferdi Kadıoğlu da alternatifler arasında. Sağ bekde Dirar’ı kullanacak olan Ersun Yanal, Moses ve Deniz’in dikine hücum anlayışını kullanmayı hedefliyor. Öte yandan, Fenerbahçe’nin Yeni Malatyaspor deplasmanı kafilesi şu isimlerden oluşuyor: Altay Bayındır, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses.

51 hafta sonra yok

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçını kaçıracak olan Vedat Muriç, tam 51 hafta sonra bir mücadelede yer alamayacak. Daha önce Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor formaları da giyen Kosovalı forvet, istikrarlı yapısıyla biliniyordu.

Muriç, Yeni Malatyaspor maçında arkadaşlarını yalnız bırakarak, uzun bir aradan sonra formasını giyemeyecek. Son olarak TFF 1. Lig’de Çaykur Rizespor forması giyerken kart cezası nedeniyle maç kaçıran Muriç, 2017-2018’in son 6, 2018-2019’un 34 haftası ve bu sezonun 11 karşılaşmada ilk 11’de forma giydi. (Skorer)