Vedat Milor ile Vedat Muriç arasında çok konuşulan diyalog

Ünlü gurme Vedat Milor, Fenerbahçeli golcü Vedat Muriç'le karıştırılmaktan dert yandı.

Vedat Muriç'in birkaç ay önce hayatına girdiğini söyleyen Milor, "Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var. Vedat Muriç. Instagram’da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz. Bir sürü twitte de bana onun adıyla hitap ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç ise yaptığı paylaşımda, "Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde" dedi.











