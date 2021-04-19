Vedat Erim: Bizim için ciddi anlamda zorlu bir viraj

Ay-yıldızlı masa tenisçiler Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz, Sibel Altınkaya ve Özge Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021’e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi Avrupa elemelerinde kota mücadelesi verecek. Bu 4 sporcunun da aralarında bulunduğu 10 milli masa tenisçi, Antalya kampında antrenörleri Vedat Erim ve Halil Adak yönetiminde güç depoladı. Milli sporcular, Antalya Spor Salonu’nda yoğun antrenmanlar gerçekleştirdi.

"Bizim için çok önemli"

A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı Antrenörü Vedat Erim, AA muhabirine, Antalya kampının çok verimli geçtiğini söyledi.

Guimaraes kentinde 4 Türk sporcunun Avrupa olimpiyat elemeleri sınavına çıkacak olmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Erim, şöyle konuştu:

"Avrupa’da olimpiyat kotası için 41 erkek, 39 kadının mücadele edeceği bir organizasyona katılacağız. Bu, bizim çok önemli virajlarımızdan bir yenisi. Avrupa ülkelerinden 41 erkek ve 39 kadın sporcu, çok sınırlı sayıda kalan olimpiyat kotası hakkını elde etmeye çalışacak. Bizim sporcularımız da bunlardan 4’ü. O yüzden bizim için ciddi anlamda zorlu bir viraj. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, kota olarak da hakkımızı alırız."

Erim, yaklaşık 3,5 yıldır olimpiyat hedefiyle ciddi hazırlık süreci yaşadıklarını dile getirdi.

Son dönemeç

Olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini vurgulayan Erim, "Olimpiyat yolunda ciddi efor sarf ediyoruz. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız hem de Türkiye Masa Tenisi Federasyonumuz ciddi yatırım yaptı. Son dönemeçteyiz. Hedefimiz olimpiyatlara kota alabilmek ve ülkemizi başarıyla temsil edebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Erim, Kovid-19 salgınının masa tenisini de olumsuz etkilediğini aktardı.

Bu sürecin performans sporu yapanlar için daha meşakkatli geçtiğini belirten Erim, şunları kaydetti:

"Çünkü formunuzu artırmanız gerekmese de formunuzu düşürmemeniz gerekiyor. Stabil olmanız gerekiyor. Kovid-19 nedeniyle masa çalışmaları, salon çalışmaları bir süre yapılamadı. Bütün dünyadaki sporcular bunu yapamadı. Bunu dezavantaj olarak görmemeye çalışıyoruz. Tüm sporcularla aynı konsepte, aynı standartta imkanlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Onun için ’Kovid’den dolayı gidemiyoruz. Kovid bizi çok etkiledi.’ demek istemiyoruz."