TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemenspor genç forveti Vedat Erçin'le vedalaştı. Antalya'da hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde 21 yaşındaki golcü teknik direktör Suat Kaya'nın raporu doğrultusunda sezon sonuna kadar Fatsa Belediyespor'a kiralandı.

Sezonun ilk devresinde ligde 13 maça çıkan Vedat, 1 kez gol sevinci yaşadı. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Suat Kaya, "Aramıza yeni katılan oyuncular oldu, ayrılıklar da yaşandı. Bizim tek düşüncemiz en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıp ikinci yarıda takımı zirveye taşımak" diye konuştu.

DHA