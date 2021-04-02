Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen, Tokyo Olimpiyatları’na puan ve kota kazandıran Grand Slam mücadeleleri, 92 ülkeden 169’u kadın 436 sporcunun katılımıyla sürdü.

Turnuvanın ikinci gününde erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan, dünya klasmanında 4’üncü sıradaki Vedat Albayrak, 2. turda Hırvat rakibi Dominik Druzeta’yı, 3. turda Arjantinli sporcu Emmanuel Lucenti’yi yendi.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Murad Fatiyev’i, yarı finalde ise İsveçli Robin Pacek’i mağlup eden milli sporcu, finalde İtalyan Christian Parlati ile karşılaştı.

Final maçında rakibini yenen Albayrak, altın madalyanın sahibi oldu.







