..Ve sahne Kral’ın

Cezası nedeniyle lige dönüşünün ilk haftasında Beşiktaş’ın evinde 2-1 kaybettiği maçta Antalyaspor’a karşı forma giyemeyen Burak Yılmaz, Denizlispor deplasmanında takıma dönmüştü. Kaptan dönüşü etkisini hemen belli etmiş ve takımının 5-1 kazandığı deplasmanda 1 gol ve 2 asistle yıldızlaşmıştı. Sergen Yalçın’ın hücumdaki kilit ismi olan Burak, Konya karşısında da hem gollerine hem de asistlerine devam etmeyi hedefliyor.

Şu ana kadar ligde 21 maçta Siyah-Beyazlı formayı giyen ve 12 gol atıp 5 de asist yapan Burak Yılmaz, Konya önünde son maçlardaki performansıyla da dikkat çekiyor. Kral, Yeşil-Beyazlılar’a karşı forma giydiği son 5 lig maçını da boş geçmedi, toplamda 7 kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca Konya, Burak’ın Süper Lig kariyerinde (25 Ağustos 2006’da 2 gol atmıştı.) Beşiktaş formasıyla ilk gollerini attığı takım konumunda yer alıyor.