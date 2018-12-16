..Ve Ryan Donk'un cezası bitti

2 Kasım 2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle 6 maçtan men cezası alan Ryan Donk’un cezası, Başakşehir maçıyla sona erdi.

16 Aralık 2018, Pazar 06:19
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..Ve Ryan Donk'un cezası bitti

Bu doğrultuda Ryan Donk, hem hafta içinde Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü hem de ligin ilk yarısının son haftasındaki Sivasspor mücadelesinde Sarı-Kırmızılı formasını giyebilecek.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 2 gol attı.

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