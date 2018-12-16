Bu doğrultuda Ryan Donk, hem hafta içinde Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü hem de ligin ilk yarısının son haftasındaki Sivasspor mücadelesinde Sarı-Kırmızılı formasını giyebilecek.
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 2 gol attı.
Bu doğrultuda Ryan Donk, hem hafta içinde Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü hem de ligin ilk yarısının son haftasındaki Sivasspor mücadelesinde Sarı-Kırmızılı formasını giyebilecek.
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 2 gol attı.
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