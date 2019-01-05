..Ve Rojo gözden çıkarıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da şu an itibariyle 5. stoper pozisyonunda yer alan ve Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Marcos Rojo’nun, takımın yeni hocası Solskjaer tarafından kesin olarak düşünülmediği öğrenildi.

05 Ocak 2019, Cumartesi 09:34
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..Ve Rojo gözden çıkarıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da şu an itibariyle 5. stoper pozisyonunda yer alan ve Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Marcos Rojo’nun, takımın yeni hocası Solskjaer tarafından kesin olarak düşünülmediği öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre haftalık 80 bin Pound kazanan Arjantinli oyuncunun da kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye şimdiden başladığı öne sürüldü.

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