Galatasaray, Radamel Falcao transferi için Fransa'ya çıkarma yaparken oyuncu adeta Kolombiya'dan haber gönderdi: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur...

Falcao Kolombiya'da yayın yapan Futbolun Nabzı (El Pulso del Futbol) adlı radyo programına açıklamalarda bulundu.

Falcao'nun açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'de futbol çok seviliyor. Arjantin gibi futbola bakış açısı çok farklı... İnsanlar takımlarına tutkuyla bağlılar... Şu anda işlerin dışında kalıyorum ve Monaco ile idmanlarıma devam ediyorum. Orada, Galatasaray'da futbol oynamak kariyerim açısında heyecan verici olur. Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum. Üst düzey futbol oynamak ve savaşmaya devam etmeliyim.

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Pazartesi İstanbul'da

TRT Spor'un verdiği bilgiye göre ise Galatasaray, Radamel Falcao transferini bitirdi. Kolombiyalı yıldızın, pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.