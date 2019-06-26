Ve Quaresma kampa geliyor

Beşiktaş’taki geleceği merak konusu olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma, dün yönetim ve teknik heyet ile iletişime geçti. Portekizli yıldız, 8 Temmuz’da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacağını Siyah-Beyazlı kulübe bildirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda düşünmediği 35 yaşındaki oyuncunun performansını sezon başı kampında yakından takip edecek.

Camiayla barışmak istiyor

İlerleyen yaşına rağmen fizik olarak kendisine güvenen Q7 de yeni hocasının gözüne girmeye çalışacak. Geçen sezon Kara Kartal’a 4 gol, 14 asistlik katkı sağlayan başarılı oy uncu, yeni sezonda da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı ve hem yönetim hem de taraftarla barışmayı hedefliyor.