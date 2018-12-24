..Ve Muslera 250’yi gördü

2011 yılından beri Galatasaray’ın kalesini koruyan Muslera, Sivas karşısında kalesini gole kapatamasa da, kritik kurtarışlara imzasını attı. Tecrübeli eldiven, geride bıraktığı 250 lig sınavında ise kalesinde 261 gol gördü.

Belhanda'dan müthiş geri dönüş

Fas Milli Takımı’ndan sakat dönen ve yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalan Younes Belhanda, Süper Lig’de ilk yarının son maçı olan Sivasspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarıda şans bulan Gary Rodrigues’i kulübeye çekerken, Belhanda’ya iyileşir iyileşmez ligde formayı verdi. Sivas’ın 1-0 öne geçmesinin ardından Eren Derdiyok’un 1-1’lik beraberliği getiren penaltıyı kazandıran isim olan Belhanda, Onyekuru’nun ikinci golünde de asisti yaptı. Maç öncesi ise savunmanın kilit oyuncusu Serdar Aziz, yorgunluk ve halsizlik şikayetiyle kadrodan çıkarıldı. Stoperde Ozan’ın yanında Maicon oynadı.