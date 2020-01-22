Sarı- Lacivertliler, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formadan uzak kalan Nijeryalı’nın İnter’e transferine onay verdi.

Yaklaşık 3 haftadır Londra’da Chelsea’nin doktorları tarafından tedavi edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, tüm tarafların anlaşmasının ardından dün soluğu Milano’da aldı. Moses önce İnter’in kulüp binasına gitti. Ardından Nijeryalı oyuncu detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Burada bir soruna rastlanmadı.

Bunun üzerine İtalyan devi, Moses’ı 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Bu transfer sayesinde Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun yaklaşık 10 milyon TL olan 5 aylık maaşından kurtulmuş oldu.