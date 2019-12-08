Ve kral Radamel Falcao geri döndü

İkinci yarıdan önce dönmez dediler, başka bir takıma gitmek istediğini iddia ettiler, ama o çalışmaktan hiç vazgeçmedi. Falcao, fedakârlık yaparak Alanya maçının ikinci yarısında formayı giydi.

08 Aralık 2019, Pazar 06:01
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Ve kral Radamel Falcao geri döndü

1 Ekim’de oynanan PSG maçında aşil tendonundan sakatlanan Radamel Falcao, sancılı bir tedavi sürecinin ardından formasına kavuştu. İlk yarıyı kapattığı, Galatasaray’a sakat geldiği, hatta başka bir takıma transfer olmak istediği iddia edilirken, 67 gün aradan sonra kadroya alınan Kolombiyalı santrfor, 78. dakikada Adem Büyük’ün yerine oyuna dahil oldu. Henüz tam anlamıyla hazır olmadığı net şekilde görünen Falcao, her ne kadar etkili olamayıp top kayıpları yapsa da, bundan sonraki süreç adına taraftara ümit verdi.

Kademeli olarak süre artacak

33 yaşındaki futbolcunun PSG deplasmanına da götürülmesi bekleniyor. Ancak Falcao’ya dün akşamki mücadeleden daha fazla süre tanınmayacak. Teknik ekip, sağlık heyetiyle birlikte kademeli olarak golcü oyuncuya verilen süreyi arttırmaya çalışacak.

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