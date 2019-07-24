..Ve Kral geri döndü

Temmuz ayının başında sağ ayak tarak kemiğindeki sorun nedeniyle ameliyat olmasına karar verilen Burak Yılmaz’ın, operasyonun ardından 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu sürecin ardından da 33 yaşındaki santrfor, dün sağlık kontrollerin geçirildi. Yapılan birçok tetkikin ardından ‘Kral’ lakaplı futbolcunun, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrolleri tamamlanan ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilen milli futbolcu, ameliyatın ardından uzun süredir özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyordu.

Düz koşuyla başlayacak

Ancak edinilen bilgilye göre 33 yaşındaki futbolcunun beklenen daha da erken takıma katılacağı öğrenildi. Bu doğrultuda tecrübeli futbolcunun Avusturya kampına düz koşu ile başlayacağı ve kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara katılabileceği gelen haberler arasında.