.. Ve kaptan imzalıyor

2015-2016 sezonu başında Sarı- Lacivertliler’den ayrılan Emre Belözoğlu, bugün yuvaya geri dönüyor... Max Kruse ve Murat Sağlam’ı alarak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’de artık gözler 38 yaşındaki futbolcuya çevrildi. Sezonun sona ermesinin ardından tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşan Kanarya, bugün transferi resmiyete dökecek. Tatiline son veren Emre de bugün İstanbul’a gelecek ve sabah sağlık kontrollerinden geçecek.

Ayağının tozuyla...

Daha sonra yönetimle bir araya gelecek olan deneyimli futbolcu, kendisini 1 seneliğine Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza atacak. Bugün yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Fenerbahçe’de, akşam idmanına ayağının tozu ile Emre Belözoğlu’nun da katılması bekleniyor.

Yusuf Dursun