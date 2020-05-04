..Ve İtalya başlıyor

Toplam koronavirüs vakasının 210 bini aştığı, ölümlerin 30 bine yaklaştığı İtalya’da bugünden itibaren tedbirlerde gevşetmeye gidildi. Futbol için de uzun süredir devam eden hazırlıklar adına somut adımlar atılacak. Sassuolo bugün sahaya inecek, yarın ise Bologna idmanlara başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, sosyal mesafe kurallarına uyularak antrenmanlara başlanacağı, futbolcuların sadece antrenman sahalarına girişlerine izin verileceği, soyunma odaları, spor salonları ve ofislerin kapalı olacağı duyuruldu.