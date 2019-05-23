Kiralama ücretiyle birlikte yıllık maliyeti 3 milyon 750 bin euroya gelen Ndiaye şampiyon Galatasaray’da bekleneni veremedi. Terim tarafından son maçlarda kızağa çekilen Senegalli oyuncunun menajeri William D’avilla’ya ayrılık haberi bildirildi.

Bunun üzerine Ndiaye’nin çok üzüldüğü öğrenildi. Menajer D’avilla ise “Stoke City yönetimi Badou’yu takımda tutmak istiyor. Stoke City ile 3 yıllık daha sözleşmesi var. Ancak oyuncum orada kalma niyetinde değil” dedi. Ndiaye, Galatasaray’da 33 maçta 3 gol, 6 asistle oynadı.

Kaynak: Star