..Ve Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor

Galatasaray'da Badou Ndiaye devri kapanıyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in de onayıyla sezon başında İngiliz temsilcisi Stoke City’den 750 bin euroya kiraladığı 28 yaşındaki ön libero ile devam etmeme kararı aldı.

23 Mayıs 2019, Perşembe 06:57
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..Ve Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor

Kiralama ücretiyle birlikte yıllık maliyeti 3 milyon 750 bin euroya gelen Ndiaye şampiyon Galatasaray’da bekleneni veremedi. Terim tarafından son maçlarda kızağa çekilen Senegalli oyuncunun menajeri William D’avilla’ya ayrılık haberi bildirildi.

Bunun üzerine Ndiaye’nin çok üzüldüğü öğrenildi. Menajer D’avilla ise “Stoke City yönetimi Badou’yu takımda tutmak istiyor. Stoke City ile 3 yıllık daha sözleşmesi var. Ancak oyuncum orada kalma niyetinde değil” dedi. Ndiaye, Galatasaray’da 33 maçta 3 gol, 6 asistle oynadı.

Kaynak: Star

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