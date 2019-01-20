Fenerbahçe derbisinden sonra aldığı 10 maçlık ceza nedeniyle uzun bir süredir kulübede yer alamayan teknik direktör Fatih Terim’in hasreti sona eriyor. Tecrübeli teknik adam Ankaragücü maçıyla birlikte Süper Lig’deki cezasını tamamladı.
Hafta içi Boluspor’la oynanacak olan kupa karşılaşmasında son cezasını çekecek olan İmparator, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Göztepe karşısında kulübede, takımının başında bulunabilecek.
Maç sonunda tebrik
Ankaragücü maçında Süper Lig’de son kez takımından ayrı kalan Terim, maçı her zaman olduğu locadan takip etti. Art arda gelen gollerle yüzü gülen başarılı çalıştırıcının elde edilen farklı galibiyetten ötürü mücadelenin sonunda oyuncularını tebrik etti.