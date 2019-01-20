..Ve Fatih Terim'in cezası bitti

10 maçlık cezasını ligde son kez çeken Aslan’ın hocası, kupa sınavının ardından haftaya Göztepe deplasmanında takımının başında bulunabilecek

20 Ocak 2019, Pazar 09:36
- A +
..Ve Fatih Terim'in cezası bitti

Fenerbahçe derbisinden sonra aldığı 10 maçlık ceza nedeniyle uzun bir süredir kulübede yer alamayan teknik direktör Fatih Terim’in hasreti sona eriyor. Tecrübeli teknik adam Ankaragücü maçıyla birlikte Süper Lig’deki cezasını tamamladı.

Hafta içi Boluspor’la oynanacak olan kupa karşılaşmasında son cezasını çekecek olan İmparator, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Göztepe karşısında kulübede, takımının başında bulunabilecek.

Maç sonunda tebrik

Ankaragücü maçında Süper Lig’de son kez takımından ayrı kalan Terim, maçı her zaman olduğu locadan takip etti. Art arda gelen gollerle yüzü gülen başarılı çalıştırıcının elde edilen farklı galibiyetten ötürü mücadelenin sonunda oyuncularını tebrik etti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.