..Ve Cüneyt Çakır hakemliğe veda ediyor

28 yıl hakemlik kariyerini sürdüren ülkemizi uluslararası arenada temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, A Milli Takımımızın Çekya ile oynayacağı maçta jübile yapacak. Aktif hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Cüneyt Çakır, Çekya maçının ilk 5 dakikasında görev yaptıktan sonra düdüğünü William Collum'a bırakacak. Çakır'ın jübile programı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından verilecek teşekkür plaketi ile tamamlanacak.

'Hakemin işi adaleti sağlamak'

Çakır, vedası öncesinde yaptığı açıklamalarda ise şunları söyledi: "Hakemliğe adım atarken en büyük hayalim Dünya Kupası'nda maç yönetmekti. Ne mutlu ki, hedeflerimi gerçekleştirdim. Her mesleğin bir sonu var. Yarın da benim için son kez sahaya çıkma günü olacak. Hakemler çok konuşmaz, futbolun ana unsuru futbolculardır. Hakemin işi sahada konuşmak, yani adaleti sağlamaktır. UEFA'da hakemlerin kategorileri vardı. Dört hakem kategorisinden biz en altta başlarken; İngilizler, Almanlar, İtalyanlar vs. ikinci kategoriden başlardı. Ben onları yakalamak için hep iki kat fazla çalıştım."







