Transfer çalışmalarına artık bizzat dahil olacağını açıklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Serdal Adalı ve teknik direktör Abdullah Avcı ile kritik bir zirve gerçekleştirecek.

Bu üçlü daha önce bayramdan sonra görüşmek için sözleşirken, transferde somut hamleler atılacak.

Gündemdeki tüm oyuncular ve kurulan temaslarda gelinen son nokta bu toplantıda değerlendirilecek. Abdullah Avcı, Başkan Orman ile imza sürecinde yaptığı görüşmede “Transferde erken davranalım” ricasında bulunurken, yönetim bir an önce resmi girişimleri yapıp, hocasının isteğini yerine getirmeye çalışacak.