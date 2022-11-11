Ay-Yıldızlılar maalesef Dünya Kupası bileti alamamıştı. Dev turnuva için verilecek Milli arada Türkiye, İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçları oynayacak. Teknik direktör Stefan Kuntz, bu karşılaşmaların aday kadrosunu dün açıkladı. Kadroda en dikkat çeken isim, Fenerbahçe 'nin harika çocuğu, sadece ülkemizde değil Avrupa'da da adından söz ettiren Arda Güler oldu. 17 yaşındaki oyuncu, ilk kez Milli Takım'a çağırılmanın heyecanını ve gururunu yaşayacak.

Emirhan sürprizi

Kuntz, Arda dışında 3 yeni isme daha kadroda yer verdi. Beşiktaş 'a transfer olan ve performansıyla dikkat çeken stoper Tayyip Talha Sanuç, Adana Demir'in başarılı savunmacısı Samek Akaydın ve sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya giden 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan da ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyme fırsatı yakalayacaklar.

Emre 5 yıl sonra...

Milli Takım'a en çok oyuncu gönderen takım Fenerbahçe oldu. Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren, ligde de zirvede yer alan Sarı-Lacivertliler'de Altay, Ferdi, İsmail, Arda, Emre Mor ve İrfan Can olmak üzere 6 oyuncu Kuntz'dan davet aldı. Milli formayı ilk kez 2016'da, henüz 19 yaşındayken giyen Emre Mor, 6 Kasım 2017'deki Kosova maçında son olarak Ay-Yıldızlı formayı terletmişti. Geçen sezon Karagümrük'le yakaladığı çıkışı Fenerbahçe'de devam ettiren 25 yaşındaki futbolcu da tam 5 sene sonra yeniden davet aldı.

İşte aday kadro:

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

DEFANS: Onur Bulut, Zeki Çelik, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Berkay Özcan, Emirhan İlkhan, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Deniz Türüç, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu

FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Bozok