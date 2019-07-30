..Ve Anicic Konyaspor’da

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda’nın Arnhem şehrinde sürdüren Konyaspor, transferde uzun süredir peşinde olduğu Astana’nın 29 yaşındaki stoperi Marin Anicic’te mutlu sona ulaştı. 1.92 boyundaki savunmacıyla her konuda anlaşma sağlandı.

Kazakistan temsilcisiyle de yapılan görüşmelerde mutabakata varan Konyaspor, işi imza aşamasına getirdi. Boşnak futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. Her iki ayağını da kullanabilen ve teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımında görmeyi çok istediği Anicic, çalışmaların Konya etabına dahil olacak. Sıra geldi kanada Konyaspor’da stoper transferinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi de kanat takviyesine çevrildi. Teknik heyetin belirlediği isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren yönetimin kısa süre içerisinde kanat takviyesini de gerçekleştireceği bildirildi.