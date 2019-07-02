..Ve Adriano gidiyor

Kara Kartal’ın Brezilyalı sol beki Adriano, geleceği hakkında son kararını verdi... Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı yönetimle yine anlaşamadı! Senelik 1 milyon Euro’luk teklifi reddeden tecrübeli oyuncuya, teknik direktör Abdullah Avcı’nın ısrarı sonrasında son olarak 1.2 milyon Euro teklif edilmişti.

Teklif alamadı

Başarılı futbolcu ise düşünmek için süre istemişti. Adriano, yönetimin bu teklifini de kabul etmedi. Brezilyalı yıldız yıllık 2 milyon Euro’dan 2 senelik sözleşme isteyince görüşmeler tıkandı. Artık deneyimli savunmacının, Beşiktaş’tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İstediği şartlarda teklifler alamayan Adriano’nun ise kariyerine nasıl yön vereceği merak konusu.