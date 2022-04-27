2022 Masters Reykjavik'in bugüne dek gördüğümüz en sürprizli VALORANT turnuvalarından biri olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olmaz.

EMEA'dan Fnatic ve LATAM'dan KRÜ Esports gibi devler başlangıç çizgisini dahi geçemezken, Masters 1. Aşama tam anlamıyla sürpriz takımların turnuvası oldu. OpTiC Gaming'in beklenmedik bir galibiyet serisiyle zafere ulaştığı süreç hakkında sözü edilmesi gereken çok fazla şey var.

Sözü daha fazla uzatmayalım. Kemerlerinizi bağlayın çünkü çok sarsıntılı bir yolculuk olacak. Masters Reykjavik'in özeti şöyle.

VCT Masters 1. Aşama: Nihai sıralama

SIRALAMA - PUAN - TAKIM:

1: 750 Puan OpTiC Gaming

2: 500 Puan LOUD

3: 400 Puan ZETA DIVISION

4: 300 Puan PAPER REX

5-6: 250 Puan DRX ve G2 Esports

7-8: 200 Puan Team Liquid ve The Guard

9-10: 150 Puan Ninjas in Pyjamas ve XERXIA

11-12: 125 Puan Fnatic ve KRÜ Esports

Katılım Gerçekleştirmeyen: 200 Puan FunPlus Phoenix

* FPX, Masters'a katılamadı ancak katılım hakkı elde ettiği için puan kazandı.

Kralların dönüşü: OpTic kupayı Kuzey Amerika'ya geri götürdü

Masters Reykjavik daha ilk andan itibaren yaşanan sürprizler ile akıllara kazındı. Fnatic ve KRÜ Esports 2 - 0'lık skorlarla playoff'lara ulaşmadan havlu atarken, Brezilya'dan LOUD ve Güneydoğu Asya'dan Paper Rex sahne ışıklarını tecrübeli takımlardan çalmasını bildi.

Jason ‘f0rsakeN’ Susanto'nun yenilenen Yoru'yi ilk kez kullanarak ortalığın tozunu attırdığı Paper Rex, turnuvada kendinden en çok söz ettiren takımlardan biriydi. Daha önce Japon Düellocu'nun inişli çıkışlı performansına şahit olan izleyiciler, Endonezyalı oyuncuya bayıldılar.

Japon ekip ZETA DIVISION da sıralamanın zirvesindeki Asya-Pasifik temsilcisi yoldaşına eşlik etti. Yarı finale giden yolda EMEA'dan Team Liquid'i, Kore'den DRX'i ve Paper Rex'i alt etmesine rağmen OpTiC Gaming'in gücü karşısında tutunamadı. Ancak dünyanın dört bir yanındaki VCT takipçileri, Shota ‘SugarZ3ro’ Watanabe ve Tenta ‘TENNN’ Asai'nin Masters Reykjavik 2022'de yarattığı etkiyi kolay kolay unutamayacaktır.

Doğu'nun bu sürpriz takımının adımlarını izleyen bir diğer isim de LOUD oldu ve ekip çıkardığı güçlü ses ile adının hakkını vermesini bildi. Team Liquid, G2 Esports ve OpTiC'i paramparça ederek izleyenlerin aklını başından alırken, Erick ‘aspas’ Santos ön plandaydı ve takımının üst gruptan çıkıp finallere ulaşmasına önemli katkı yaptı. Orada onları yine OpTiC'e karşı vermeleri gereken bir savaş bekliyordu, VALORANT'ın devleri bir kez daha kapıştı.

Maalesef işler bu kez ekibin umduğu gibi gitmedi. Kuzey Amerika'nın lider takımından oyun almayı başaramadı, bütün haritalardaki bütün rauntlar sürekli gidip geldi ama hepsi de OpTiC galibiyetiyle sonuçlandı. Ascent, Bind ve Breeze'de gerçekleşen savaşlarda Jimmy ‘marved’ Nguyen; Brimstone, Chamber ve Omen'ı çok iyi kullanarak ekibine net bir galibiyet kazandırdı.

Bu galibiyetle birlikte Masters Reykjavik kupasını OpTiC kazandı ve VCT 2. Aşama'da herkesin hedef tahtası durumunda olacak. Masters 2 kupasını da kazanmayı başarabilecek mi? Yoksa Paper Rex, LOUD ve ZETA DIVISION'dan bir intikam hikâyesi mi dinleyeceğiz? Bunu zaman gösterecek.