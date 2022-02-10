Prime Gaming, ana VCT sezonundaki her maçın ardından Maçın Önemli Anları kısımlarını sunarak analiz masamızı güçlendirecek. Prime Gaming aynı zamanda çekişme dolu yayınlara da güç katacak ve marka, sezon boyunca ana reklam slotlarında yer alacak.

Bu partnerlik ile beraber Riot Games'in, Prime Gaming ile devam eden ve oyunculara sayısız kozmetik eşya sağlayan iş birliğinin yanına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

“Prime Gaming yaklaşık iki yıl önce oyunumuz çıktığından beri üst düzey, özel hediyelerle VALORANT topluluğumuzun gönlünü çalmayı başardı, verdikleri desteğin VCT EMEA ile arttığını görmek harika bir his! Onların analistlerimizin, yıldız VCT takımlarımızın ortaya koyduğu etkileyici hareketleri ve clutch'ları masaya yatırıp incelediği Maçın Önemli Anları kısımlarını sunarken, yanlarında olacakları için çok heyecanlıyız.” - Eva Suárez, Riot Games İş Geliştirme ve Ortaklık Üst Yöneticisi.

“Çok yakında başlayacak VCT EMEA Challengers serisinde sponsor olarak Riot Games'le işbirliğimizi sürdüreceğimiz için çok mutluyuz ve turnuvaya katılan herkese iyi şanslar diliyoruz. Riot'un oyunları espor rekabetinin en üst düzeyini temsil ediyor ve bu işbirliğini 2022 boyunca Amazon Prime üyelerine aylık özel oyun içi içerikler hediye ederek kutlayacağımız için büyük heyecan duyuyoruz.” - Larry Plotnick, Prime Gaming Proje Yöneticisi.